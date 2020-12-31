Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan corona virüs aşısı açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan corona virüs aşısı açıklaması

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan corona virüs aşısı açıklaması

Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında corona virüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara, corona virüs aşılarının güvenilirliğini anlatırken dikkat çeken bir benzetme kullandı. Ateş. Kara, aşıların otomobile binip bir yere giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli olduğunu söyledi.

31 Aralık 2020, Perşembe 00:41 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu. Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında Çin'den bu sabah Türkiye'ye getirilen corona virüs aşıları başı çekerken, Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalarda bulundu.

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''Dünyanın talebi çok fazla''

Corona virüs aşılarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

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