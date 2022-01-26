Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den korkutan açıklama! 'Uzayan enfeksiyonlar, yeni varyantlara neden olabilir'
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den korkutan açıklama! 'Uzayan enfeksiyonlar, yeni varyantlara neden olabilir'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den korkutan açıklama! 'Uzayan enfeksiyonlar, yeni varyantlara neden olabilir'

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den korkutan açıklama! 'Uzayan enfeksiyonlar, yeni varyantlara neden olabilir'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaptığı açıklamada Omicron'da hafif hastalık geçirildiği için yeterli bağışıklığın sağlanmayabileceğini belirtti. Özlü, 'Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Yeni varyantlar da ortaya çıkabilir. İmmün bağışıklık olmayan kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabilir' dedi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 10:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Salgının seyrine ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Dünyada gerek aşılanma oranları gerek hastalığı geçirilerek kazanılan bağışıklık bu hastalığın daha hafif şekilde seyretmesine yol açtı, diye düşünüyoruz. Beklentimiz tabi bu. Önümüzdeki dönemde omicron dalgasının yavaş yavaş pikini tamamlayıp inişe geçmesiyle birlikte küresel çapta bir sürü bağışıklığının ortaya çıkması. Bunu arzu ediyoruz, bekliyoruz ama tabi bu olmayabilir yani o ihtimal de var" dedi.

'VİRÜS TAŞIYAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR'

Özellikle 'Omicron' varyantının hafif hastalık olarak geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Böyle bir durum da var. İkincisi yeni varyantlar ortaya çıkabilir. Hala dünyada çok sayıda virüs var virüsü taşıyan kişi var. Dolayısıyla bu kişilerde özellikle immün bağışık olmayan kişilerde immün yetmezlik kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni hayatlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bakımdan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama hepimizin umudu bu sürecin bir an önce bitmesi. Uzun sürdü, yorulduk hepimiz inşallah umut ettiğimiz gibi çıkar” diye konuştu.


Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR / DHA


İlgili Haberler
Omicron'daki en büyük tehlike: Rehavet!


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aileme küfür etti dedi... Arkadaşının kafasına çekiçle vurdu!