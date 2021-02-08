Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan aşı yaptıranlara uyarı: Taşıyıcı olabilirsiniz

Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan aşı yaptıranlara uyarı: Taşıyıcı olabilirsiniz

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan aşı yaptıranlara uyarı: Taşıyıcı olabilirsiniz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olunsa dahi koronavirüs kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi ve 'taşıyıcı olunabilir' dedi.

08 Şubat 2021, Pazartesi 11:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pandemiye karşı mücadelede ilk kural olan maskeye toplumun büyük bölümü uyum sağlıyor. Ancak maskeyi doğru takmanın da önemli olduğunu belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Maskeyi doğru kullanın. Burnun altında olmasın. Maskeye sık sık dokunmayın. Dokunacağınız zaman elinizi yıkayın. Toplumda maske evet daha iyi uygulanıyor ama bakıyorum, eller çok sık maskenin üzerinde. El hijyenine daha az dikkat ediliyor. 'Maskemi taktım bana nasıl bulaştı' deniyor ama el hijyenini ihmal ediyorsanız bu kez temas yoluyla, bir yerlere dokunup maskeye ya da gözünüze, yüzünüze dokunduğunuzda geçiş olacaktır. Öncelikle buna dikkat edilmesi gerekir" dedi. 

Aşı olunsa dahi kurallara devam: Taşıyıcı olunabilir 

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının aşı olunduğunda dahi devam etmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olan kişinin virüsü tekrar alarak sağlıklı kişilere taşıyabileceğini kaydetti.



Taşova, aşının rehavetine kapılmamak gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Aşı ile beraber tamamen hastalanmayı engellemiyoruz. Virüsü alabiliriz. Aşı, bizim bu virüsü semptomsuz tekrar geçirmemize ya da hafif semptomlu geçirmemize neden olabilir. Bir kısmında bunlar hiç olmayabilir. Bunun yanı sıra aşılı bile olsanız virüsü diğer insanlara taşıyabileceğimiz gerçeğini de unutmamak lazım. Aşıya bağlı rehavetin olmaması gerek. Nasıl ki hasta olan kişi başkasına bulaştırabiliyor, aynı şekilde aşı olan kişi de bu virüsü tekrar alabilir. Ama kendi bağşıklık sistemi bunu tanıdığı için savaşır. Savaşırken ya hiç bulgu vermez, ya da çok hafif bulgularla devam eder. Ama kuluçka dönemi, semptomun ilk dönemi gibi dönemlerde bulaştırıcı olacaktır. Vücudunda hiç antikor olmayan birine bunu bulaştırdığı zaman sonuç kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca bu virüs mutasyona uğruyor. Dolayısıyla ne ile karşılaştığımızı bilmiyoruz. Özellikle hastalıktan ya da aşıdan sonra tekrar enfekte olanların mutlaka mutasyon durumlarının incelenmesi gerektiğini yönünde Dünya Sağlık Örgütü'de uyarılarda bulunuyor."
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kısa vadede mümkün görülmüyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Liderlik katkısı büyük
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İnsan faktörü
Rauf Tamer
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kısa vadede mümkün görülmüyor