Türkiye Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren corona virüs için açıklama

Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren corona virüs için açıklama

Türkiye

Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren corona virüs için açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de tespit edilen ve mutasyona uğrayan yeni corona virüs ile ilgili önemli açıklama yaptı. Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir" ifadesini kullandı.

20 Aralık 2020, Pazar 21:48 Son Güncelleme:
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İngiltere'de ortaya çıkan ve mutasyona uğradığı belirtilen yeni tip corona virüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir" ifadesini kullandı.

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Prof. Özlü, Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:

''İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.
Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.''

DSÖ'den kritik açıklama

Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.


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