Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.

İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

15 Mart'ta mümkün!

Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek

Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.

Normalleşme için şu an erken

Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayısının hala yüksek olmasından dolayı, toplumdaki normalleşme için şu an erken denildi. Mutant virüs de Bilim Kurulu'nun gündemindeydi. Bilim Kurulu üyeleri mutasyon için yakından takip kararı çıktı.

Toplantıda koronavirüs aşısının mutant virüse etkili karşı etkileri de konuşuldu ve yapılan henüz bu konuyla ilgili araştırmalar olmadığından aşının mutasyona karşı olumlu etkileri öngörülere dayandırıldı.

Koca'dan yazılı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebileceklerini bildirdi. Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında" başlığına yer veren Koca, salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini belirtti. Koca, 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen, ilk parti olan 3 milyon doz aşıya gerekli kontrollerinin tamamlanmasıyla 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verilerek yaygın aşılama döneminin başladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanesine giderek ilk doz aşısını yaptırdığını anımsatan Koca, "Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu'nun önerileriyle hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını aktaran Koca, şu bilgileri verdi:"Sağlık çalışanlarımızın aşılanması, savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eş değerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakımevleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu.

Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi.

Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler."