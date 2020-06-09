Corona virüsle mücadelede, bir gevşeme mi var? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, halkın kurallara uymamasında 3 yanlış bilginin etkili olduğu görüşünde. Bakın o yanlışlar neler... Virüsün bulaşma yeteneği azalmadı. Sıcak hava bulaşmayı engellemez. Salgın sona yaklaşmadı. Bunlar, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda tartışılan ve halktaki gevşemenin 3 nedeni olarak ön plana çıkıyor.

"Virüs çok bulaşıcı, sıcak engellenmez, sonu gelmedi"

Bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesap yapılıyordu. Ancak vaka sayıları yaklaşık bin civarında yani günlük vakaların hesaplamalarında yüzde 40’lık bir sapma var. Şu andaki bilgilere göre corona virüsün etkisinin azaldığına dair hiçbir bilimsel makale bulunmuyor. Bilim Kurulu'na göre, vatandaşlar üç konudaki yanlış algı nedeniyle kurallara uymuyor. Bilinenin aksine, "Virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı, sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği, salgın bitmediği" vurgusu yapılıyor. Bu nedenle toplum sosyolojisinin yönetilmesi için kurallara uyulmasının sağlanması, denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların bilim insanları ve medya yoluyla yoğunlaştırılması planlanıyor.

Hükümette normalleşmeyle ilgili atılan adımlarda, geri gidilmesi yerine kurallara uyulmasının sağlanması yönünde görüş var.

Uzmanlar, önümüzdeki hafta ortasında günlük vaka rakamlarının 1100 civarına çıkabileceğini dile getiriyor. Ancak buna rağmen normalleşme adımlarından geri adım atmadan, kurallara uyulmasının sağlanması gerektiği dile getiriliyor. Değerlendirmelerde, toplumun yüzde 50’sinin kurallara uyduğu, vaka sayısındaki artışın kurallara uymayan kesimin tutumundan kaynaklandığı belirtiliyor.

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