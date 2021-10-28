Koronavirüs çocukları da tehdit etmeye başlarken ABD’den önemli bir Haber geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bağlı danışma kurulu, Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği COVID-19 aşısının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3’te 1’i oranında uygulanmasını tavsiye etti. Kurulun tavsiyesinin ardından FDA, 5-11 yaş grubunun aşılanması konusunda nihai kararı verecek. Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5-11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3’te 1’i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

TİTİZLİKLE İNCELEYECEĞİZ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: “Bu tavsiye karar sonrasında ‘aşı hemen ülkemizde 5-11 yaş için kullanıma başlayacak’ diye bir şey söz konusu değil. Aşı öneri grubunun değerlendirip önermesi çok önemli. İlk toplantıda konuyu ele alacağız. Ülkemizde Çocuklar bu hastalıktan ne kadar etkileniyor, yoğun bakımlara yatış nasıl, bulaştırma oranları nedir gibi kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapacağız. Büyüklerde aşılı grup sayısı arttıkça hastalık çocuklarda daha çok görülüyor. Çünkü artık COVID-19 aşısızların hastalığı olmaya başladı. Toplantıda tüm kriterlere titizlikle bakacağız.”

TOPLUMUN YÜZDE 20’Sİ ÇOCUKLAR

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Yapılan çalışmada çocuklarda yüzde 90.7 etkinlik saptandı. Çocuklara 3’te 1 oranında antijen verildi. Pfizer/ BioNTech’in 0-5 yaş arası faz 3 çalışması hâlâ devam ediyor. Yetişkinlerde herhangi bir aşı belli sayıda uygulanmadan çocuklarda başlanmasına zaten izin verilmez. Belli bir noktaya geldikten sonra çocuk çalışmalarına izin veriliyor. Tüm onay aşamaları tamamlandıktan sonra firma, aşının uygulandığı diğer tüm ülkelerde ruhsat başvurusu yapacaktır. Tahmin ediyorum bu başvuru tüm dünyada kısa sürede olacaktır. Çocukların mutlaka aşılanması lazım. Delta varyantı vakaları çok arttırdı. Çocuklarda hastaneye, yoğun bakıma yatışlar arttı. Nadir de olsa hayatını kaybedenler var. Çocukların aşı olması toplumsal bağışıklık için de çok önemli. Çünkü toplumun yüzde 20’sini çocuklar oluşturuyor.

‘HER GÜN 200 BİN KİŞİ’ UYARISI

Son dönemde tüm hafta boyunca aşılama hızına bakıldığında, günlük ortalama 15 bin civarında aşılama yapılıyor. İki doz Sinovac aşısını olduğu halde üçüncü dozunu olmayarak her gün bağışıklığını kaybeden 200 bin vatandaş bulunuyor. Yani koyduğumuz yüzde 80 aşılama hedefinden giderek uzaklaşıyoruz. Bu nedenle öncelikle aşı karşıtlarının yalan haber üretmesi engellenmeli.” (Hürriyet)