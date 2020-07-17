Bilimsel araştırma projelerine kaynak
Yükseköğretim kurumlarının ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ hakkındaki yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
17 Temmuz 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kaynak aktarımı yapılacak. Kaynak desteği, proje bedelinin yüzde 30’unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilip, üniversite rektörü tarafından onaylanarak verilecek.