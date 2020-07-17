Bilimsel araştırma projelerine kaynak

Buna göre, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kaynak aktarımı yapılacak. Kaynak desteği, proje bedelinin yüzde 30’unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilip, üniversite rektörü tarafından onaylanarak verilecek.







