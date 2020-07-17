Eğitim & Kariyer Bilimsel araştırma projelerine kaynak

Bilimsel araştırma projelerine kaynak

Eğitim & Kariyer

Bilimsel araştırma projelerine kaynak

Yükseköğretim kurumlarının ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ hakkındaki yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

17 Temmuz 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kaynak aktarımı yapılacak. Kaynak desteği, proje bedelinin yüzde 30’unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilip, üniversite rektörü tarafından onaylanarak verilecek.



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