Bilimsel olarak dünyanın en sevimli köpek ırkları belli oldu
Öncelikle belirtmeliyiz ki; bütün köpekler sevimlidir! Ancak bazı köpek ırklarının sevimlilikleri bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Araştırmacılar, altın oranı baz alarak popüler köpek ırklarını inceledi. Altın orana göre en sevimli köpek ırklarının ilk sırasında Dalmaçyalı yer alıyor.
28 Şubat 2021, Pazar 15:53 Son Güncelleme:
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Herkes kendi köpeğinin dünyanın en sevimli köpeği olduğunu düşünebilir. Bir araştırma şirketi ise bu konuyu 'bilimsel' olarak ele almak istedi. Dünya üzerindeki en popüler 100 köpek ırkını inceleyen araştırmadılar, köpek ırklarının yüzlerini altın orana göre inceledi. Metro'nun haberine göre, altın orana göre köpeklerin kulakları, gözleri, burunları ve dilleri en iyi altın oran puanını alabilmek için ölçüldü. Yapılan araştırmanın sonucuna göre, altın orana en yakın köpek ırkları arasında ilk sırada Dalmaçyalılar, ikinci sırada İrlanda Su Spanyölü, üçüncü sırada, Tel Tüylü Tilki Teriyeri ve dördüncü sırada Labrador yer alıyor.
Tel Tüylü Tilki Teriyeri
ALTIN ORANA GÖRE EN SEVİMLİ 20 KÖPEK IRKI
- Dalmaçyalı – 67.03
- İrlanda Su Spanyölü – 66.26
- Tel Tüylü Tilki Teriyeri – 65.53
- Labrador – 64.67
- Basset Hound – 64.43
- Samoyed – 64.33
- Jack Russell – 63.86
- Rottweiler – 63.65
- St. Bernard – 62.94
- Golden Retriever – 62.52
- Newfoundland – 62.07
- Pug – 61.44
- Schnauzer – 59.01
- Leonberger – 58.99
- Cavapoo – 58.79
- Springador – 58.69
- Sibirya kurdu (Husky) – 58.48
- Bernese dağ köpeği – 56.76
- İngiliz Bulldog – 56.30
- Bloodhound – 56.05
Araştırmacılar aynı zamanda dünyanın en sevimli evcil hayvanlarını da altın oranı baz alarak araştırdı. Altın orana en yakın evcil hayvan kedi oldu. Kedileri gelincik, tavşan, hamster ve köpekler izledi.