Bilimsel olarak dünyanın en sevimli köpek ırkları belli oldu

Herkes kendi köpeğinin dünyanın en sevimli köpeği olduğunu düşünebilir. Bir araştırma şirketi ise bu konuyu 'bilimsel' olarak ele almak istedi. Dünya üzerindeki en popüler 100 köpek ırkını inceleyen araştırmadılar, köpek ırklarının yüzlerini altın orana göre inceledi. Metro'nun haberine göre, altın orana göre köpeklerin kulakları, gözleri, burunları ve dilleri en iyi altın oran puanını alabilmek için ölçüldü. Yapılan araştırmanın sonucuna göre, altın orana en yakın köpek ırkları arasında ilk sırada Dalmaçyalılar, ikinci sırada İrlanda Su Spanyölü, üçüncü sırada, Tel Tüylü Tilki Teriyeri ve dördüncü sırada Labrador yer alıyor.

Tel Tüylü Tilki Teriyeri

ALTIN ORANA GÖRE EN SEVİMLİ 20 KÖPEK IRKI

Dalmaçyalı – 67.03

İrlanda Su Spanyölü – 66.26

Tel Tüylü Tilki Teriyeri – 65.53

Labrador – 64.67

Basset Hound – 64.43

Samoyed – 64.33

Jack Russell – 63.86

Rottweiler – 63.65

St. Bernard – 62.94

Golden Retriever – 62.52

Newfoundland – 62.07

Pug – 61.44

Schnauzer – 59.01

Leonberger – 58.99

Cavapoo – 58.79

Springador – 58.69

Sibirya kurdu (Husky) – 58.48

Bernese dağ köpeği – 56.76

İngiliz Bulldog – 56.30

Bloodhound – 56.05

Araştırmacılar aynı zamanda dünyanın en sevimli evcil hayvanlarını da altın oranı baz alarak araştırdı. Altın orana en yakın evcil hayvan kedi oldu. Kedileri gelincik, tavşan, hamster ve köpekler izledi.

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