Bilinçli teknoloji kullanımı nasıl olmalıdır?

Öte yandan, teknoloji kullanımı her ne kadar insan hayatını kolaylaştırsa da yanlış kullanımı da birçok olumsuz durumu beraberinde getirmektedir. Yüz yüze iletişim kurmakta zorlanmak, yalnızlaşmak, sorumlulukları aksatmak, uyku, yeme ve postür bozuklukları teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden bazılarıdır. Ancak artık ebeveynlerin de farkında olduğu üzere teknolojiyi çocukların hayatından tamamen çıkarmak mümkün değildir. Hatta doğru da değildir.

Öyleyse üzerine düşünülmesi gereken soru şu: Çocuğumun teknolojiyi bilinçli kullanmasını nasıl sağlarım?

Çocuklarınız internet ve dijital teknolojileri kullanma konusunda çoğu zaman sizden daha çok bilgiye sahip olabilir. Ancak onların her zaman sizin sınırlandırmalarınıza, bilginize ve deneyiminize, onu yönlendirmenize ihtiyacı olacaktır. Nasıl ki bisiklet sürmeyi bilmeyen çocuğunuza bisiklet sürmeyi öğretecekseniz ona teknolojiyi bilinçli kullanmanın yollarını da siz aktarmalısınız. Bir araştırmayı nasıl yapar, internetteki her bilgi güvenli midir, hangi sitelerden bilimsel verilere ulaşabilir vb. gibi konularda ona bilgi vermelisiniz. Eğer bir çocuk ekranda gereğinden fazla vakit geçiriyorsa bunun sebebini anlayabilmek çok önemlidir. Bu davranışın birçok sebebi olabilir. Çocuğunuz sosyalleşmek için, sıkıldığı için, yapacak bir şey bulamadığı için veya gerçek hayatta yaşadığı sorunlardan kaçmak için vb. birçok sebepten ekrana fazla maruz kalıyor olabilir. Sorunun sebebini anlamak çözümü için size yol gösterecektir. İnternet ortamı dipsiz bir kuyu gibidir. Hal böyle olunca çocuğunuzun uygunsuz bir durumla karşılaşma olasılığı her zaman olacaktır. Böyle bir durumla karşılaştığında size danışabilmesi, sorununu paylaşabilmesi için ona güven vermelisiniz. Bu sebeple de teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olun ve çocuğunuzu yakından takip edin. Örneğin çocuğunuz çevrimiçi bir oyun oynuyorsa bu oyun hakkında siz de bilgi sahibi olun. Çocuğunuzun ekran karşısında geçirdiği zamana sınırlandırmalar getirebilirsiniz. Teknolojiyi ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağını belirleyin. Fakat burada çocuğunuzu da sürece dâhil etmeniz çok önemli. İnterneti ne kadar süre ne kadar sıklıkla kullanacak, bu kural hangi durumlarda esnetilebilir gibi konulara çocuğunuzla beraber karar vermelisiniz. Ekransız zaman dilimlerini ailecek planlayabilirsiniz. Örneğin uyumadan önce kullanılmayacak, yemek yerken kullanılmayacak gibi.