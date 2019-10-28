Bilinçsiz önyargılar kadınların istihdamını engelliyor

POSTA/ Ekonomi Servisi

Üst düzey yönetici araştırma şirketi Egon Zehnder’in kıdemli ortağı, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu ve “Eyvah CEO Doğuruyor” kitabının yazarı Murat Yeşildere, kadın istihdamının önündeki en büyük engelin önyargılar olduğunu söylüyor.

İş dünyasında kadın istihdamının artmasının aslında kadın konusu değil bir erkek konusu olduğunu vurgulayan Yeşildere, “Sorun arzda değil talepte. Kadın yönetim kurulu üyesi atayarak yetkinlikten fedakarlık edeceğini düşünen üst düzey erkek yöneticilerin olması bu konunun önünde yer alan en büyük engel. Bu anlayışın değişmesi gerekiyor. Kadınla yetkinliği aynı cümlede kullanmakta zorlananlar var. O yüzden konu aslında kadın konusu değil erkek konusu. Şiddeti yaratan da erkekler, cinayet işleyen de erkekler, önyargıya sahip olan da erkekler. Konu aslında tamamen erkeklerle alakalı” diyor.

Değişim için kota şart!

İstihdamda özellikle yönetim kademesinde kadın sayısını artırmak için pozitif ayrımcılığın çok fazla işe yaramadığının altını çizen Murat Yeşildere, “Değişim için şirketlerin yönetiminde kota şart. Dünyaya bakın, kadınların sayısını artıran ülkeler hep kotayla çözmüş bu sorunu. Onun için ben pozitif ayrımcılık tarafında değilim; çok net regülasyonların, hedeflerin, kotaların yanındayım” diye konuşuyor.

Yöneticiler kendisine benzeyenleri alıyor

Murat Yeşildere, “Kadınlar ‘Ben kota ile o yönetim kuruluna gireceksem, girmeyeyim’ diyorlar. Saygı duyuyorum. Ama önyargı değişmediği için yöneticiler kendisine benzeyen erkekleri içeriye almaya başlıyor. Kadınların da daha pragmatik bakıp normalleşmeyi sağlaması lazım. Yüzde 50-50’ye getirdikten sonra kotaları kaldırmayı düşünebiliriz” diye ekliyor.