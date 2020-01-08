Bilinmeyen numaralara 587 milyon lira harcandı

Bilinmeyen cep telefonu numaralarını öğrenmek amacıyla kullanılan 118 ile başlayan ve rehberlik hizmeti sunan numaralar özelleştirmenin ardından 2010 yılından bu yana reklamları ile bolca karşımıza çıkıyor.

BTK verilerine göre duyurduğu verilere göre bilinmeyen numaralar hizmetlere harcanan tutar, 2010 yılından bu yana 587 milyon lirayı aştı. Sadece bilinmeyen numaralarla kalmayan rehberlik hizmetleri zamanla nöbetçi eczane, vergi borcu sorgulama gibi ek özelliklere de kavuştular.

Bilinmeyen numaralar servisleri kaç kez arandı?

118’li bilinmeyen numaralar servislerine 2010 yılından bu yana 299 milyon çağrı geldi. Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 10 aktif işletmecinin, geçen yılın üçüncü çeyreğinde çağrı sayısı 1 milyon 655 bin 46, çağrı süresi 2 milyon 558 bin 700 dakika olarak gerçekleşti.

Yine geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5 milyon 210 bin 731 numarayla sorgulama, 2 milyon 873 bin 222 isimle sorgulama yapıldı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 8,4 milyon lira oldu.