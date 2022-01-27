Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet Ran’ın 120. doğum günü, basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan belgesel niteliğinde bir sergiyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Açılışa, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Faysal Güler’in yanı sıra serginin mimarlarından Araştırmacı Deniz Dalkılınç, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı.

DÜŞÜNCELERİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi açıklamasında, “Barışın, aşkın, özgürlüğün şairi, memleket sevdalısı Nâzım Hikmet 120. yaşına basarken, biz de onunla ilgili anlamlı bir etkinlikle Küçükçekmece’den bir vefa örneği sergilemek istedik. Nâzım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.

NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Nâzım Hikmet’in 120. yaş günü aslında bir gün değil bir yıl boyunca kutlanacak. Sergiyi Araştırmacı Yazar Deniz Dalkılıç ile hazırladık. Hazırlık sürecimizde bize destek veren İBB Atatürk Kitaplığı, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Yapı Kredi Yayıncılık, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, Melih Güneş ve Sinan Şanlıer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.

15 ŞUBAT’A DEK ZİYARET EDİLEBİLİR

Sergide Nâzım Hikmet’in annesi Celile ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden ve Nâzım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve gazetelerde eski Türkçe olarak yayınlanmış şiirleri, şiir üzerine düşünceleri, yazıları ve kısa oyunlarına, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ve davalarına ilişkin haberler yer alıyor.

Sergi, 15 Şubat’a dek SKSM’de ziyarete açık kalacak.

DHA