Eğitim & Kariyer Bilişim Garajı'ndan yeni online eğitim platformu

Bilişim Garajı'ndan yeni online eğitim platformu

Eğitim & Kariyer

Bilişim Garajı'ndan yeni online eğitim platformu

Bilişim Garajı, yeni bir online eğitim platformu Cumulus’u geliştirdi.

05 Ekim 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal, Cumulus ile 7’den 77’ye herkese hitap ettiklerini söyledi. Cumulus’ta ‘kodlama, tasarım, elektronik, görsel sanatlar, projeler ve kuramsal’ başlıkları altında toplamda 180 farklı eğitim ve 1000’den fazla etkinlik yer alıyor.

Zerrin Topal, 2022 yılı itibariyle Cumulus’a, kullanıcıların eğitimler sonrasında yaptıkları ürünleri sergileyecekleri ‘sergi’ özelliğinin de ekleneceğini söyledi. Cumulus, www.kolaykampus.com’da ‘Dijital Merak Atölyeleri’ bölümünde de özel içeriklerle yer alacak.

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