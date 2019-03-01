Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı duyuruda bu yıl 25 bin sağlık personeli alınacağı müjdesini vermişti. İlk adımlar şubat ayında başlarken şimdi Bilkent Şehir Hastanesi'ne 11 bin personel alınacak. Personel alım duyurusu on binlerce kişide büyük sevinç yaratırken başvuruların nasıl yapılacağı konusu dikkatle araştırılmaya başlandı.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvuruları, birçok kurumda olduğu gibi İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu için İŞKUR internet sitesi ve il, ilçe müdürlükleri aracı olacak. Aşağıdaki bağlantıdan İŞKUR internet sitesine giriş yapabilirsiniz..

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

İŞKUR aracılığı ile gerçekleşecek olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi personel alımı ile ilgili yayınlanan ilanda, tecrübeli, tecrübesiz, kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği belirtildi. Pozisyonlara göre ilkokul, lise, önlisans ve lisans adaylarının başvuruları değerlendirilecek. Olumlu dönüş yapılan adaylar göreve başlayacak. Öte yandan alınacak personellerin bir kısmının kapanan hastane nedeniyle işsiz kalanlar olacağı belirtildi.

HANGİ BÖLÜMLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.