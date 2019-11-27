Bill Cosby hapishanede röportaj verdi: Pişman olduğumu duymayacaklar

80’li yılların fenomen dizisi Cosby Ailesi ile tanınan ünlü oyuncu Bill Cosby, cinsel saldırı suçundan üç yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmıştı. 2004 yılında Andrea Constand adlı kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan ve cezaevine konulan 82 yaşındaki ABD’li oyuncu, cezaevinde Black Press USA'e röportaj verdi. Cosby'nin kullandığı ifadeler şaşkınlık yarattı. Cosby, “Şartlı tahliye için geldiğimde, pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar” dedi. Bill Cosby, cinsel saldırı ile suçlanmasına rağmen masum olduğunu, davanın tamamen saçma ve kurmaca olduğunu belirtti. Cosby, 'Orada olmayan insanların bu konular hakkında ne söyledikleri umurumda değil, onlar hiçbir şey bilmiyor' dedi.

Röportajdan çıkan başka detaylar da var. Cosby, kaldığı SCI-Phoenix adlı cezaevinde Mann Up adlı bir program aracılığıyla mahkumlara öğretmenlik yapıyor. Bill Cosby, cezaevindeki hücresini bir çatı katına benzettiğini de ifade etti. Amerikalı siyahiler için çok endişelendiğini belirten Bill Cosby, uyuşturucunun toplumun en büyük sorunu olduğunu ifade etti.

Bill Cosby, 2004 yılında Temple Üniversitesi'nin basketbol koçu Andrea Constand'a cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Ancak Cosby hakkında 60'tan fazla kadın cinsel taciz suçlamasında bulundu.

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