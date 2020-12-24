Bill Gates: 2020’deki gelişmeler insanlığı 2021’de normale döndürebilir

Koronavirüs nedeniyle 2020'nin yıkıcı bir yıl olduğunu, 1.6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini, 75 milyondan fazla vaka görüldüğünü belirten Gates, onlarca trilyon dolar ekonomik zararın ortaya çıktığını kaydetti.

“Milyonlarca insan işsiz ve faturalarını ödemekte zorlanıyor.” diyen Gates, bir milyardan fazla çocuğun okullardan uzak kaldığını ifade ederek, şunları aktardı:

“2021'de yükselen iyi haberler var. Bu yıl vaktimin çoğunu dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla koronavirüsü tedavi etme ve önleme yolları üzerinde çalışarak geçirdim.

2020'deki bilimsel ilerlemelerin hızını düşündüğümde şaşkına dönüyorum. İnsanlar bir yılda hiçbir hastalıkta dünyanın bu yıl korona virüste kaydettiğinden daha fazla ilerleme kaydetmedi. Normal şartlar altında aşı geliştirmek 10 yıl sürebilir. Bu kez, bir yıldan kısa bir süre içinde birden fazla aşı üretildi.”

Bundan bir yıl sonra, geriye dönüp 2021'in 2020 için bir ilerleme olduğunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. İlerleme muazzam olmayabilir, ancak dünyanın dört bir yanındaki insanlar için dikkate değer, ölçülebilir bir adım olacaktır."















