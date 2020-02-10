Onur Binay/posta.com.tr

Microsoft'un milyarder kurucu ortağı, geçen yıl Hollandalı tasarım firması Sinot tarafından Monako yat fuarında gösterilen 112 metrelik (tamamen sıvı hidrojenden güç alan lüks bir gemi) Aqua adlı gemi için sipariş verdi.

Geçen yıl proje hakkında konuşan deniz tasarımcısı Sander Sinot, “Aqua'nın gelişimi ve bunu birleştirmek için suyun akışkan çok yönlülüğünden ilham aldık. Gerçekten yenilikçi özelliklere sahip bir süper yat.” dedi.

Teknede beş güverte ve 14 misafir ile 31 mürettebatın konaklayabileceği alan bulunuyor. Başka bir çevre dostu özellik ise jel yakıtlı yangın kapları. Konuklar bu sayede odun veya kömür yakmak zorunda kalmadan ısınabiliyor.

Ancak en ileri özelliği güvertenin altına yerleştirildi. Gemiye güç veren -423F'ye (-253C) soğutulmuş ve sıvı hidrojen ile doldurulmuş 28 tonluk vakumlu iki tank. Yakıt, elektrik üretmek için hidrojeni oksijenle birleştiren yerleşik yakıt hücreleri aracılığıyla itici gücü üretiyor.

Geminin 2024'ten önce denizlere çıkması pek olası değil. Süper yatın maksimum hızı sadece 17 knot (31,6 km/s). Ancak 6035 kilometrelik menzili, Aqua ile kıtalar arası yolculuk yapmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Kabaca Londra'dan New York'a gidebilir. Hidrojen yakıt ikmal istasyonlarının azlığı nedeniyle teknenin “dizel yedeklemesi” olacağı da belirtildi.

Halen 118 milyar dolarlık servetle sahip dünyanın en zengin ikinci adamı olan 64 yaşındaki Gates, daha önce kendi gemisine sahip olmayan düzenli bir süper yat tatilcisi.

Gates, kendi kullanımı için yat kiralıyor. Geçmişte Stolichnaya votka patronu Yuri Scheffler'e ait 330 milyon dolarlık yat Serene'de ile Sardunya kıyılarında tatil yapmıştı.

Yatırım, Gates'in alternatif yakıtlara uzun zamandır devam eden ilgisinin ve birlikte dünyadaki karbon ayak izinin % 75'ini oluşturan endüstri ve taşımacılıktan kaynaklanan emisyonlarla başa çıkabilen yeni teknolojiye olan hevesine de işaret ediyor.







