Bill Gates: Corona virüs aşısı için milyarlarca dolar boşa gidecek

Gates, yeni corona virüs ile ilgili 22 dakikalık bir röportaj için Comedy Central'ın "The Daily Show" adlı programında yer aldı. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın aşı bulma konusunda zamana karşı çalışmaya kararlı olduğunu açıkladılar.

Microsoft kurucu ortağı, aşı adaylarını tek tek ele almak yerine, araştırma sürecini hızlandırmak için ayrı fabrikalarda toplam yedi seçeneğin eş zamanlı olarak araştırılacağını açıkladı.

Gates, bu nedenle seçilmeyecek aşılar için 'birkaç milyar doları' boşa harcayacaklarını da belirtti. Gates, ekonomik açıdan bakıldığında, zaman kazanmak için birkaç milyar doları harcamanın, kaybedilecek trilyonlar olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, 'buna değer' olduğunu düşünüyor.

Vakfın CEO'su Mark Suzman Bill & Melinde Gates Foundation bünyesinde yer alan COVID-19 Terapötik Hızlandırıcı girişimi, geçen hafta Washington Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve La Jolla İmmünoloji Enstitüsüne COVID-19 pandemisinin tedavisinde potansiyel sahibi immüno terapileri tespit etmelerine yardımcı olacak klinik denemeler için 20 milyon dolar bağışladı.



