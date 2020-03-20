Bill Gates corona virüs aşısı için tarih verdi

2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüs Türkiye'ye de geldi. Yapılan son bilgilendirmeye göre Türkiye'deki vaka sayısı şu an 359. Hızla yayılan corona virüs aşısı hakkında Microsoft'un kurucusu Bill Gates de açıklamalar yaptı. Gates corona virüs pandemi karşısında herkesin sakin kalması gerektiğini vurgularken, Reddit üzerinden yaptığı canlı yayında corona virüs aşısı için tarih verdi. Geçtiğimiz haftalarda aşı geliştirilmesi için 100 milyon dolar bağışlayan Gates, gelen bir soruya şu şekilde cevap verdi;

Eğer ülke testlerde iyi bir iş çıkarırsa 6-10 hafta içerisinde tecrit uyguladıklarında çok daha az vaka görecektir ve yeniden açılabilecektir.

İnsanlığın en büyük tehdidinin ne olduğu hakkında gelen sorulara ise salgın, vakalarına dikkat çekerek, “Teşhis, ilaç ve aşıları hızlıca ölçeklendirme yeteneğine sahip olmamız gerek. Doğru yatırımlar yapıldığı takdirde bu problemi önleyecek teknolojiler var. Ülkeler bu konuda birlikte çalışabilir” yanıtını verdi.

Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak?

Bill Gates şu an da en çok merak edilen sorulardan biri olan corona virüs aşısı için de tarih verdi. Gates'e göre her şey yolunda giderse, önümüzdeki 18 ay içinde onaylanmış bir aşı üretilecek.

Gates aşıyla ilgili gelen soruya şu açıklamayı yaptı:

Bazılarının işe yaramayacağını bilerek farklı özelliklerde olan çok sayıda aşı üretmemiz gerekecek. Dünyayı korumak için kelimenin tam anlamıyla milyarlarca aşıya ihtiyacımız olacak. Aşıların güvenli ve etkili olduklarından emin olmak için testler yapılması gerekiyor. Her şey yolunda giderse 18 aydan içinde bir aşımız olabilir.

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