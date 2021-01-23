Dünya Bill Gates, corona virüs aşısı oldu

Bill Gates, corona virüs aşısı oldu

Dünya

Bill Gates, corona virüs aşısı oldu

Corona virüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar ile sık sık gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs aşısı oldu.

23 Ocak 2021, Cumartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınının başından beri yaptığı açıklamalar ve virüsle ilgili bilimsel çalışmalara yaptığı destekle ilgi gören Microsoft'un kurucusu, iş insanı Bill Gates Kovid-19 aşısı oldu. Gates, aşı paylaşımını Twitter hesabı üzerinden yaptı ve aşı olurken çekilmiş bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. 

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Bill Gates paylaşımında "65 yaşında olmanın faydalarından biri de kovid-19 aşısı için öncelikli grupta olmak. Bu hafta aşımın ilk dozunu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, aşı deneylerine katılanlara, ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına teşekkürler" ifadesini kullandı. Corona virüs salgınının 2021'in sonlarından önce bitmeyeceğini savunan ve sözleriyle çokça tartışılan Gates'ten aşının bulunmasının ardından çarpıcı açıklamalar gelmişti. 

"Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuşan iş insanı AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax’ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söylemiş, "Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.




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