Gates, dünyanın önümüzdeki birkaç on yıl içinde iklim değişikliğinden kaynaklanan küresel bir krizle karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulundu.

Gates, felaketten kaçınmak için atmosfere salınan sera gazı miktarının önemli ölçüde azaltılması gerektiğini belirterek, “Pandemi ne kadar korkunç olursa olsun, iklim değişikliğinin doğuracağı sonuçlar çok daha kötü olacak” dedi.

Gates, koronacvirüs enfeksiyonundan kaynaklı ölüm oranının 100 000 nüfus başına ortalama 14 kişi olduğu ve önümüzdeki 40 yıl içinde artan sıcaklıklara bağlı ölüm oranının da aynı düzeyde olacağını belirterek, bu rakamın 2100 yılında beş katına çıkacağını kaydetti.

İklim değişikliği konusunda insanlığın fazla zamanının olmadığı uyarısı yapan Gates, “Temiz enerji alanında gerekli tüm teknolojilerin oluşturulması ve uygulanması on yılları alacak" ifadesini kullandı.