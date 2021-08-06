Bill Gates, Epstein ile dostluğu için büyük bir hataydı dedi

Microsoft kurucusu Bill Gates, reşit olmayan kızları alıkoyarak seks ticaretinde kullanmaktan mahkumiyet olup kısa süre hapis yattıktan yıllar sonra daha geniş çaplı suçlamalarla gözaltına alınan ve yargılanmayı beklerken hapiste şüpheli şekilde ölen milyarder Jeffrey Epstein'la buluşmaları hakkında pişmanlık açıkladı.

CNN programcısı Anderson Cooper'a konuşan Bill Gates, Nobel Barış Ödülü almasına yardım etmesi için dostluk kurduğu iddia edilen Jeffrey Epstein ile sadece Bill-Melinda Gates Vakfı'nın küresel sağlık çalışmalarına daha fazla bağış toplamak umuduyla bir araya geldiğini savundu.

Yardımlara bağış toplayacağını vaat etmişti'

Microsoft kurucusu, "Biliyorsunuz, onunla birçok kez akşam yemeği yedim, ilişkileri sayesinde küresel sağlık için hayırsever yardım çalışmalarına milyarca dolar toplayabileceğini söylemesi beni umutlandırmıştı. Bunun gerçek olmayabileceği ortaya çıktığında, o ilişki sona erdi" diyerek ekledi:

"Onunla vakit geçirmek, ona orada itibar etmek devasa bir hataydı."

The Wall Street Journal'ın Epstein'la ilişkisinin bu hafta tamamlanan Melinda'dan boşanma sürecinde rol oynadığı haberine dair yorum yapmaktan kaçınan Gates, "Şimdi derin düşünme zamanı ve bu noktada, yola devam etmem gerekiyor. Aile içinde elimizden gelenin en iyisini yaparak şifalanacağız" demekle yetindi.

Epstein vakası

Eski ABD başkanları Bill Clinton'dan Donald Trump'a, Britanya Prensi Andrew'a çok nüfuzlu ilişkileri bulunan Epstein hakkında Temmuz 2019'da New York savcılarının açıkladığı iddianame, onlarca reşit olmayan kıza cinsel istismarda bulunarak seks ticareti ağı işletmek suçlamalarına içeriyordu.

2008'de Miami'de benzer suçlamalar yöneltildiğinde federal savcılarla anlaşmaya varıp seks suçlusu olarak kayıtlara geçerek ve FBI'ın belirlediği mağdurlara tazminat ödeyerek sadece 13 ay hapis yatan milyarder hedge fon yöneticisi, 2019'da benzer suçlamalarla hapse girmesinden bir ay sonra hücresinde ölü bulundu. 'Kendini asarak intihar' diye açıklanan ölümü üzerindeki esrar perdesi hala kalkmadı.

'Umarım Melinda vakıfta kalır'

Gates ise aşılama gibi küresel sağlık çalışmaları yürüten vakfı Melinda ile birlikte yönetmeye devam edip edemeyeceğine iki yıl baktıktan sonra devam edemeyecekse eski eşinin görevinden ayrılması için kişisel fonlarından ödeme yapacak. CNN'e Melinda French Gates'in vakfın başında kalmaya devam etmesini umduğunu söyleyen Microsoft kurucusu, "Bu kesinlikle vakıf için en iyisi olacaktır. Melinda inanılmaz güçlü ve bu gücünü vakfı daha iyi hale getirmek için kullanıyor" dedi.