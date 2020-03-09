Bill Gates, koronavirüsün tedavisi için 100 milyon dolar bağışladı

TechCrunch'ın Seattle Times'ta yer alan bilgilere dayandırdığı habere göre, sistem kullanıcıların yaptığı test ile iki gün içinde pozitif veya negatif sonuçları göstermesine imkan tanıyacak.

Aynı habere göre, henüz test aşamasında olan sistemin tüm testleri başarı ile geçmesi halinde önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı, bu bağışın virüsün tespiti izolasyonu ve tedavi çalışmalarını artırmak, Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak ve aşıların, ilaçların ve teşhislerin geliştirilmesini hızlandırmak adına bağışlandığının altını çizilmişti.

Gates, bağışlanan 100 milyon doların nasıl kullanılacağını da açıklamıştı. İlk etapta 20 milyon doların Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkililerine aktarılacağı bildirildi. İkinci etapta 60 milyon dolar koronavirüsüne karşı aşı oluşturma projelerine destek sağlayacak. Üçüncü etapta ise 20 milyon doların Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak için çalışmalar yürüten organizasyonlara gönderileceği belirtildi.

Koronavirüsü yüzde 1 vaka ölüm oranına sahip

Gates, koronavirüsünün yüzde 1 vaka ölüm oranına sahip olduğunu açıkladı. Bu oran koronavirüsünü tipik mevsimsel gripten çok daha şiddetli hale getiriyor. Önemli iki grip salgını olan 1958’de ölüm oranı yüzde 0,6 civarındayken 1918’deki grip salgının da oran yüzde 2’ydi.

Gates, koronavirüsünün vakaya neden olma oranında diğer salgınlara göre önemli bir noktada durduğunu açıkladı. Ünlü isim, Corona virüsünün sadece 3 ayda SARS’tan 10 kat daha fazla vakaya neden olduğunu da belirtti.

Gates, hızlı yayılan virüs salgınlarına karşı güvenli, etkili aşılar ve antiviraller geliştirebilecek ve milyarlarca doz oluşturabilecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu açıkladı