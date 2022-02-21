Bill Gates, Omicron hakkında itirafta bulundu

Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Dünya genelindeki baskın tür olan Omicron ile ilgili Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi. Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Gates, Omicron varyantının yüksek düzeyde doğal bağışıklık oluşturduğunu ve aşılardan daha hızlı dünyaya yayıldığını itiraf etti. Gates açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ne yazık ki, virüsün kendisi, özellikle de Omicron adı verilen varyantı, bir tür aşıdır, yani hem B-hücresi hem de T-hücresi bağışıklığı yaratır ve aşılar dünya nüfusuna yayılma konusunda bizim yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkarmıştır.

'YAVAŞ DAVRANDILAR'

Gates, Afrika'daki anketlerin, insanların yüzde 80'inin ya aşılandığını ya da varyantlardan biriyle enfekte olduğunu gösterdiğini kaydetti. Buna rağmen, Bill Gates, dünyanın yeterli bir terapötik oluşturmak için çok yavaş hareket ettiğini ve aşı dağıtımında çok yavaş hareket ettiğini vurguladı.

Aşıda arz fazlasına ulaşmanın 2 yılımızı aldığının altını çizen Gates, 'Bir dahaki sefere, bunu iki yıl yerine altı ayda gerçekleştirmek zorundayız' dedi.







