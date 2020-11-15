Bill Gates ve eşi corona aşısı için 70 milyon dolar ek fon sağlayacak
ABD’li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurucusu olduğu vakıf, corona virüse karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlayacak.
15 Kasım 2020, Pazar 11:54 Son Güncelleme:
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı’nın corona virüse karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlanacağını belirtti.
Vakıf, fakir ülkelere de corona virüs aşısının gidebilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdüne (AMC) 50 milyon dolar, birkaç Kovid-19 aşı adayının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonuna (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi. Vakıftan yapılan açıklamada, paranın corona virüs salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.