Bill Gates'in babası 94 yaşında hayatını kaybetti
Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in babası 94 yaşında hayatını kaybetti. Aile tarafından yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Bill Gates'in babasının ABD’nin Washington eyaletinde bulunan yazlık evinde Pazartesi günü Alzheimer hastalığından hayatını kaybettiği ifade edildi.
16 Eylül 2020, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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Microsoft kurucusu Bill Gates'in babası avukat William Henry Gates II, 94 yaşında Alzheimer hastalığından hayatını kaybetti.
William Henry Gates II’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Bill Gates'in babasının ABD’nin Washington eyaletinde bulunan yazlık evinde Pazartesi günü Alzheimer hastalığından hayatını kaybettiği ifade edildi.
Henry Gates’in ailesi sevdikleri büyüklerinin vefatını açıklarken, “Sosyal ve ekonomik eşitliğe özveri gösterirdi” ifadesini kullandı.
Bill Gates babasının vefatının ardından, “Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hali dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir” sözlerini kullandı.
William Henry Gates II, 1998 yılında avukatlık mesleğinden emekli olmasının ardından Gates kuruluşunda görev alarak dünya sağlığı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.