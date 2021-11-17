Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'ten gelen yeni uyarı dünya gündemine adeta bomba gibi düştü.

2015 yılında küresel bir salgına hazır olmadığımızı söyleyerek uyaran Gates, şimdi de gezegenimizi bekleyen yeni tehlike ile ilgili uyarılarda bulunuyor.

Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını söylüyor.

Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer verdi.

O ÜLKELERİ İŞARET ETTİ

Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' dedi.

Gates iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 4 milyar dolarlık proje için start verdi. Nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilki için gerekli onayı aldı.

Tesisin Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı. Natrium nükleer santrali 2025'te kapanması planlanan kömürle çalışan bir santralin yerini alacak.

4 milyar dolarlık projenin finansmanının yaklaşık yüzde 50'lik bölümünü ABD hükümeti sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre, 2028'de faaliyete geçmesi planlanan 345 megavatlık santral yaklaşık 250 bin eve hizmet etmek için yeterli iklim dostu enerji üretecek.

Söz konusu proje ile çevre dostu enerji üretiminin önünün açılması ve iklim krizi ile mücadele edilmesi planlanıyor.