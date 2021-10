Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates ve bir süre önce boşandığı eşi Melinda French Gates'in en büyük kızı Jennifer, 25 yaşındaki kızı ile Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar için önce imam nikahı kıyıldı.

Çift, bir gün sonra da Gates'in gösterişli malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Düğün, New York'un Westchester bölgesindeki Gates'lere ait evde yapıldı.

Jennifer Gates ile Nayel Nassar ilk danslarını da Elton John'un 'Can You Feel The Love Tonight' şarkısıyla yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı.