Bill Gates'in kızının düğününde davetlilere aşı zorunluluğu
Geçtiğimiz mayıs ayında boşanan milyarder çift Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı olan Jennifer, Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar ile evlendi. Bill Gates'in kızının düğününe katılanların ise ön koşul olarak aşılı olmalarının ve düğünden önce test yaptırmalarının zorunlu tutulduğu öğrenildi.
19 Ekim 2021, Salı 12:14 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates ve boşandığı eski eşi Melinda'nın kızı olan Jennifer Gates'in düğününe dair ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. New York’un Westchester bölgesindeki evlerinde yapılan tören ile evlenen 25 yaşındaki Jennifer'ın düğününe katılan kişilerin aşı olmalarının ve düğün öncesinde yapılan Covid-19 testlerinden negatif sonuçlarının olmasının zorunlu tutulduğu söylendi.
AŞI VE NEGATİF TEST ZORUNLU
Geçtiğimiz hafta rüya gibi bir düğünle dünya evine giren Jennifer Gates ve Nayel Nassar'ın 2 milyon dolarlık düğün törenine katılan misafirlerin ön şart olarak aşılı olmalarının zorunlu tutulduğu söylendi. Bunun yanı sıra misafirlerden düğün öncesine yaptırılan negatif Covid-19 testleri de istenmiş.
Gates, 300'den fazla kişinin katıldığı düğün töreninde koronavirüs salgınına tedbir olarak böyle bir uygulamada bulunulduğunu söyleyerek, “Maskeleri de temin ettik. Sevdiklerimizle güvenle bir araya gelebildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi.