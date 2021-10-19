Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates ve boşandığı eski eşi Melinda'nın kızı olan Jennifer Gates'in düğününe dair ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. New York’un Westchester bölgesindeki evlerinde yapılan tören ile evlenen 25 yaşındaki Jennifer'ın düğününe katılan kişilerin aşı olmalarının ve düğün öncesinde yapılan Covid-19 testlerinden negatif sonuçlarının olmasının zorunlu tutulduğu söylendi.

AŞI VE NEGATİF TEST ZORUNLU

Geçtiğimiz hafta rüya gibi bir düğünle dünya evine giren Jennifer Gates ve Nayel Nassar'ın 2 milyon dolarlık düğün törenine katılan misafirlerin ön şart olarak aşılı olmalarının zorunlu tutulduğu söylendi. Bunun yanı sıra misafirlerden düğün öncesine yaptırılan negatif Covid-19 testleri de istenmiş.

Gates, 300'den fazla kişinin katıldığı düğün töreninde koronavirüs salgınına tedbir olarak böyle bir uygulamada bulunulduğunu söyleyerek, “Maskeleri de temin ettik. Sevdiklerimizle güvenle bir araya gelebildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" dedi.