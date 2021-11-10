Türkiye Bill Gates'in lüks yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Bill Gates'in lüks yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Türkiye

Bill Gates'in lüks yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 02:07 Son Güncelleme:
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Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates 'Lana' isimli yatı Bodrum'dan ayrılmıyor. Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla)(DHA)

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