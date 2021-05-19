Microsoft kurucusu ve küresel aşılama çabalarının öncüsü Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in 27 yıllık evliliklerini noktalama kararının nedenleriyle ilgili spekülasyonlarda adı geçen Jeffrey Epstein'ın rolüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin eski başkanlar Bill Clinton'dan Donald Trump'a en nüfuzlu isimleriyle yakın arkadaş olan ve reşit olmayanları tecavüz ederek zorla seks ticaretinde kullanmak suçlamalarından atıldığı hapiste 2019'da şüpheli şekilde ölü bulunan zengin iş adamı Jeffrey Epstein'ın Bill Gates'e Melinda Gates ile evliliğini sonlandırması için tavsiyelerde bulunduğu öne sürüldü.

Daily Beast'e konuşan iki kaynak, Epstein ile Gates'in ilkinin Manhattan'daki saray yavrusunda 2011-14 döneminde onlarca kez buluştuğunu, bu buluşmaları Melinda ile 'zehirli' evliliğinden kaçış olarak gören Gates'e Epstein'ın evliliği nasıl sonlandıracağına dair tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

Kaynaklardan biri, bu buluşmalardan bazısında yer aldığını söyleyerek "Jeffrey'e gitmek onun için evliliğinden rahat bir nefes almaktı. Melinda'dan uzaklaşmanın bir yoluydu" dedi.

Bu buluşmalarda Gates'in Epstein'a insani yardım faaliyetleriyle uğraşan Bill ve Melinda Gates Vakfı'na katılmayı teklif ettiği de iddia edildi.

Bill Gates'den yalanlama

Haberle ilgili açıklamada bulunan Microsoft kurucusunun sözcüsü, "Bill, Epstein'dan evlilik ya da başka herhangi bir konu hakkında hiçbir zaman kişisel tavsiye almadı veya talep etmedi. Bill, Epstein'a, Melinda'dan veya evliliğinden hiç şikayet etmedi" yalanlamasını yaptı.

Daha önce Melinda Gates'in Epstein ile buluşmaları nedeniyle Bill'e öfkeli olduğu iddiaları basına yansımıştı.