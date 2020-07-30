CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu. Giroir, ABD'deki corona virüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.

Corona virüs salgını sonrasında salgınla mücadele etmek için vakfı üzerinden 300 milyon dolar bağışta bulunan Bill Gates, diğer yandan hakkında çıkan iddialarla boğuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce danışmanlığını yapan isim olan Roger Stone, corona virüs salgınının yayılmasında Bill Gates'in rolü olabileceğini söylemesi bardağı taşıran son damla oldu. Gates'in corona virüs salgınını yaydığı, bu salgını kullanarak insanlara mikroçip takma hayalinde olduğu iddialarını değerlendiren Gates, hakkında çıkan bu iddiaları net bir dille yalanladı.

Aşı 12 aydan önce çıkmaz

Salgınla bir ilgisinin bulunmadığını belirten Gates, bu iddiaların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığından dahi haberinin olmadığını söyledi. Gates, geçtiğimiz haftalarda da Bloomberg'e yaptığı açıklamada corona virüs salgınının dünyaya trilyon dolarlara mâl olacağına dikkat çekmişti. Eşi ile birlikte kurdukları vakıfla bugüne dek virüse karşı 300 milyon dolar bağış yapıldığına vurgu yapan Gates, virüse karşı gelecek aşının da 12 aydan önce çıkmayacağını söyledi.

Gates, "HIV, sıtma ve çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına odaklanmış bir organizasyonu aldık ve neredeyse tamamen bu virüsün üzerinde çalışacak şekilde değiştirdik" dedi. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını iddia etti.

Gelişmiş ülkelerde etkili

BGR'de yer alan habere göre, virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden biri yanlış bilgiler, haberler oldu. Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 ile mücadelede sınıfta kaldığını belirtti. Gates, corona virüsle ilgili oldukça kötümser...

Gates'e göre virüs nedeniyle en fazla ölüm gelişmiş ülkelerde yaşanacak. 'Zengin ülkelerdeki toplumsal mesafe uygulamaları bu ülkelerde işe yaramayabilir' diyen Gates, bu ülkelerin büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşacaklarına dikkat çekti.

İnsanların dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya ilişkin isteklerinin değiştiğine vurgu yapan Gates, arz talep dengesinin eski haline dönmesinin uzun bir zaman alacağını söyledi. Peki hayat ne zaman normale dönecek? Virüs salgınının etkisinin uzun bir süre devam edeceğinin altını çizen Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını kaydetti. Amerika’da PBS televizyonuna konuşan Gates, corona virüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini söyledi.