Dünya Bill Gates'ten corona virüs aşısı açıklaması

Bill Gates'ten corona virüs aşısı açıklaması

Dünya

Bill Gates'ten corona virüs aşısı açıklaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 corona virüs (Kovid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.

21 Aralık 2020, Pazartesi 21:30 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates corona virüs için geliştirilen aşılara Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde konuştu. Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” dedi.

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Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.

DHA


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