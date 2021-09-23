Son dönemde 27 yıllık eşi ile aldıkları ortak boşanma kararı ile gündemden düşmeyen Bill Gates'ten itiraf gibi bir Jeffrey Epstein açıklaması geldi. Gates'in bir televizyon mülakatı sırasında söylediği sözler sosyal medyada günün konusu oldu.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, seks ticareti, insan kaçakçılığı ve cinsel tacizden suçlu bulunan Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuştu. PBS kanalına konuk olan Gates'e Epstein ile yaptığı görüşmelerden pişman olup olmadığı soruldu.

'Biliyorsun, onunla akşam yemeği yedim' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti; 'Bunu yaptığım için pişmanım.'

Sağlık alanında hayır işleri yapan Gates bu görüşmelerin Epstein'ın bu alanda ona destek sağlayabileceği iddiası sonrası gerçekleştiğini öne sürdü.

Gates, Epstein'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını anladıktan sonra bu görüşmeleri kestiğinin altını çizdi. Programda Gates'e Epstein'ın geçmişini öğrendiğinde ne yaptığı da soruldu. Gates pişman olduğunu yineledi ve söylenecek yeni bir şey olmadığını belirtti.

Bu görüşmelerden bir ders çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda ise Gates, 'Eh, o öldü, yani... bilirsiniz, genel olarak, her zaman dikkatli olmalısınız' dedi.

New York Post'ta yer alan haberde 'Gates, Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuşması gerektiğinde kıvrandı ve yüzük parmağıyla oynadı' ifadesine yer verildi. Gates'in bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu televizyon mülakatına ait görüntüler sosyal medyda binlerce defa paylaşılarak viral oldu.



