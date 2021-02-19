Bill Gates'ten koronavirüs aşısında üçüncü doz açıklaması
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, mevcut koronavirüs aşılarının Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı aşıda üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.
19 Şubat 2021, Cuma 15:30 Son Güncelleme:
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Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in COVID-19 ile ilgili açıklamalarına bir yenisi eklendi. Eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates vakfı ile pek çok firmanın aşılarına maddi destek sağlayan milyarder, COVID-19 mutasyonları ile ilgili mevcut aşıların yetersiz kalabileceğini belirtti.
Gates, özellikle Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı mevcut aşıların daha az etkili olduğu araştırmalarının çıkması üzerine, üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğini vurguladı.
CBS kanalına konuşan Gates, “Şimdiki tartışma aslında, mevcut aşının süper yüksek bir haline mi, tamamen aynı olan üçüncü bir doza mı yoksa modifiye edilmiş başka bir aşıya mı ihtiyacımız var?" dedi.
CnnTürk
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