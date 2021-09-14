Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'ten, yeni bir küresel salgın hakkında uyarı geldi. Gerçekleşebilecek yeni bir pandemiye hazır olmadığımızı ve bu sebeple tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Düşük ve yüksek gelirli ülkeler arasındaki aşı eşitsizliklerini "derin bir ahlaki öfkeye" dönüştüğünü söyleyen Gates, salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin düşük olmasından dolayı 'endişeliyim' dedi.

Yayımlanan bir raporda Bill ve Melinda Gates Vakfı, ulusları sağlık sistemlerine uzun vadeli yatırım yapmaya davet etmenin yanı sıra yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki aşı ve kaynak eşitsizliklerinin azaltılması çağrısında bulundu.

The Wall Street Journal’da yer alan haberde Gates Vakfı, Covid-19 salgını sırasında on milyonlarca kişinin aşırı yoksulluğa düştüğü vurgulanıyor. Hatta 2019 yılına göre 13 milyon kadının istihdam oranında düşük kalması bekleniyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımızda bulunan salgın sebebiyle milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğine vurgu yapan Gates, ilerleyen dönemde gerçekleşecek pandemiye yeterince hazırlık yapılmadığını söyledi.

TEK GERÇEK ÇÖZÜM BU OLACAK

Uyarıları sıralayan Bill Gates, salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklenenden daha düşük olmasından dolayı endişeli olduğunun altını çiziyor. Aşıya uygun hazırlık hakkında da 100 günde aşı geliştirme ve sonraki 100 gün içinde tüm dünyaya yetecek kadar üretim yapabilme becerisinin olması gerektiğini aktardı.

Gates, “Salgının tek gerçek çözümü, tüm dünyaya 100 günde yetecek fabrikalara sahip olmaktır” derken, "Bu yapılabilecek bir şey’’ diyerek fikirlerini dile getirdi.

Daha önce de Sky News için soruları yanıtlamıştı. 2021 yılında salgının devam edeceğini tahmin eden Gates, en iyi ihtimalle 2022 yılında bu salgının seyri değişecek ve normalleşme başlayacak diyor. Salgınlara yönelik çalışmalarıyla ve ilgisiyle bilinen Gates, özellikle aşı çalışmaları yaptığı vakfın da kurucusu. Covid-19'un 2019 yılının sonunda ortaya çıktığını vurgulayan Gates, 2022 yılında bu seyrin daha iyi hale geleceğinden bahsediyordu.

Salgının başından bu yana 220 milyondan fazla insana bulaşan bu virüs, bütün dünyanın 'karantinaya' girmesine neden oldu. Aşılama çalışmaları ise tam gaz devam ediyor ve geçen yıldan bu yana 5 milyar dozu geçti.



