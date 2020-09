Billie Eilish belgeselinin yayın tarihi belli oldu

Grammy rekortmeni ve son dönemin en popüler müzisyenlerinden biri olan Billie Eilish, bir belgeselle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki Amerikalı yıldızın AppleTV+ ile yaptığı belgesel anlaşması sonucu R.J. Cutler’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, kendisinin bağlı olduğu plak şirketi Interscope Records işbirliğiyle hayata geçirildi.

2019'da çıkan, dinlenme rekorları kıran ve Grammy ödüllerini silip süpüren 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' albümünün yapım sürecini anlatan belgesel için 2018’in temmuz ayından beri çekim yapılıyor. 2020'nin sonunda yayınlanması planlanan belgeselin gösterimi ertelendi.

'The World’s A Little Blurry' adlı belgeselin Şubat 2021'de Apple TV+'ta yayınlanacak. Eilish, belgeselinin 25 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlandığı söyledi.

Grammy tarihine geçti

Ocak ayında düzenlenen 62. Grammy Ödülleri'nde en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Eilish, 5 Grammy ödülüyle törenden ayrılmıştı.

Eilish, Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın En İyi Pop Vokal Albümü ödüllerini kucaklamıştı.