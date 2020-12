Billie Eilish en sevdiği 2020 şarkılarını açıkladı

ABD’li genç sanatçı Billie Eilish katıldığı bir programda bu yıl en çok sevdiği 9 şarkıyı paylaştı. Eilish’in paylaştığı şarkılar arasında The Strokes’tan "At The Door", James Blake’den "Are You Even Real?", Phoebe Bridgers’dan "Savior Complez", Jorja Smith’ten "By Any Means" ve Dominic Fike’dan "Chicken Tenders" yer alıyor.

Ünlü şarkıcı ayrıca Drake’in "Time Flies" şarkısını, Cyn’in "Drinks" şarkısını, Tekno’nun "Kata" şarkısını ve Bruno Major’ın "To Let A Good Thing Die" parçasını beğendiğini söyledi.

Özellikle "At The Door" parçasına dair konuşan Eilish, tüm albümü ilk seçenek olarak söylemek istediğini de ekledi.

Yıllardır en sevdiğim albüm oldu. The Strokes’da tam olarak çıkaramadığım bir şeyler var. 'At The Door'a bayılıyorum, melodisini, sözlerini, ona dair her şeyi çok seviyorum. The Strokes duygusal olarak etkiliyor.

Billie Eilish kısa süre önce "Bad Guy" şarkısının YouTube’da 1 milyar izlenmesini kutlamak amacıyla sosyal medya platformuyla işbirliği yaparak şarkının bütün cover’larını bir araya getirmiş ve "sonsuz" bir video oluşturmuştu.