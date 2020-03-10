Billie Eilish: İnsanları bedenleri üzerinden yargılıyorsunuz

18 yaşındaki ABD'li popçu Billie Eilish, dünya turnesi kapsamında verdiği Miami'deki son konserinde "Rahat giyinirsem kadın değilim, sınırları yıkarsam sürtüğüm" ifadeleriyle, insanların bedenleri ve kıyafet seçimleri üzerinden yargılanmasına tepki gösterdi. Ergenlikte yaşadığı akran zorbalığı nedeniyle kötü günler geçiren Eilish, daha önce yaptığı açıklamada “Çok erken gelişmeye başladım. 9 yaşımda göğüslerim vardı, 11 yaşımda ilk reglimi oldum. Bedenim beynimden daha hızlı gelişiyordu” demişti. 18 yaşındaki Eilish, küresel güzellik standartlarına uymadığını düşündüğü vücut yapısı nedeniyle bugün hâlâ hatlarını ortaya çıkarmayacak bol kıyafetler tercih ediyor. 22 şarkılık konser arasında sahneye yansıtılan bir videoda, Billie Eilish, kat kat kıyafetlerini çıkarıyor ve en son sütyeniyle kalıyor. Klip sonunda insanları vücut ölçüleri konusundaki yargıların yıkılması çağrısı yapan Eilish, "Kim olduğumuza bir karar veriyoruz" mesajı veriyor.

'Kim olduğumuza biz karar veririz'

Billie Eilish'in konuşmasının tam metni şöyle, "Beni gerçekten tanıyor musun? Benim düşüncelerim, müziğim, kıyafetlerim ve bedenim hakkında görüşlerin var. Bazıları giydiklerimden nefret ediyor, bazıları ise övgüyle bahsediyor. Bazıları diğerlerini, bazıları beni utandırmak için kullanıyor. Ama sürekli izlediğinizi, yaptığım hiçbir şeyin gizli kalmayacağını hissediyorum. Sizin bakışlarınızı, ayıplamalarınızı hissederken, sizin inanışlarınıza göre yaşarsam asla hareket edemem. Daha küçük, daha zayıf, daha yumuşak, daha uzun olmamı ister misiniz? Daha sessiz olmamı ister misiniz? Omuzlarım, göğsüm sizi tahrik ediyor mu? Ben karnım mıyım? Kalçalarım mıyım? Doğduğum bedenim, istediğiniz bu değil mi? İnsanların beden ölçüleriyle yargılıyorsunuz. Kim olduğumuza biz karar veririz. Benim değerim senin tercihlerine göre mi?"

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