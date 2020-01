Geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Cary Joji Fukunaga'yı Instagram'da takip eden 80 kişinin içinde olduğu fark edilen ve James Bond'un klasik sahneleri hikayeler bölümünde paylaşan Billie Eilish'in serinin son filminin tema müziğini yapacağı söylentileri çıkmıştı. Filmin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddialar doğrulandı, böylece Eilish bugüne kadar bir James Bond tema şarkısını seslendiren en genç şarkıcı oldu. Açıklamada, "No Time To Die 007'nin tema müziği Billie Eilish tarafından seslendirilecek. Billie, abisi Finneas O'Connell ile şarkıyı yazdı ve tarihin en genç bir James Bond şarkısını yazan ve kaydeden sanatçısı oldu" dendi.

Henüz ismi paylaşılmayan şarkının yayın tarihi de açıklanmadı. 22 yaşındaki abisi Finneas O'Connell, Billie Eilish'i kariyeri boyunca yalnız bırakmadı, geçen yıl yayınladığı ve eleştirmenlerden tam not alan albümünün de yapımcılığını üstlendi. O'Connell, dün yaptığı açıklamada, "Bir Bond filmi için tema şarkısı yapmak hayatımız boyunca hayalini kurduğumuz bir şeydi" dedi. Daha önce James Bond serisi müziklerini Louis Armstrong, Nancy Sinatra, Tina Turner, Madonna gibi efsane isimler seslendirmişti. ABD'li oyuncu Daniel Craig'in James Bond'a son kez hayat vereceğini açıkladığı No Time To Die, 3 Nisan'da vizyona girecek.

Billie Eilish ve abisi Finneas O’Connor