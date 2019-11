Billie Eilish, MTV müzik ödüllerinden boş dönmedi

Kendine has agresif tarzı ile gençleri kendine aşık Billie Eilish, MTV müzik ödüllerinden eli boş dönmedi.

Müziğin Oscar'ı olarak bilinen MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), bu yıl 26'ncı kez düzenlendi.

2 ödül kazandı

18 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, alternatif pop müziğine kattığı farklı hava sayesinde En İyi Yeni Şarkıcı ve En İyi Şarkı dalında ödül kazandı.





Çıkardığı ilk single'ı Ocean Eyes, 2019'da Spotify'da 194 milyonda fazla dinlendi.

Billie Eilish'in Mart 2019'da çıkardığı When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümü birçok ülkede ilk sıraya yükseldi.





Özellikle aynı albümde yer alan Bad Guy şarkısının eğlenceli ve renkli klibiyle YouTube, 618 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.