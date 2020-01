Billie Eilish yeni James Bond filmine şarkı mı yapacak?

Daniel Craig'in baş rolünü oynadığını yeni James Bond filmi No Time to Die'ın gösterimine az bir süre kaldı. Filmin tema müziğini ise kimin yapacağı hala gizemini koruyor. James Bond'un bloğu MI6-HQ'ya göre genç şarkıcı Billie Eilish, tema müziğini göğüsleyen isim. Eilish şimdi de Instagram hikayesinde Bond ile ilgili bir dizi resim yayınlayarak spekülasyonları körükledi. Eğer filmin tema müziğini yapma işi Billie Eilish'e verilirse, bir Bond şarkısı söyleyen en genç sanatçı olacak.

James Bond filminin tema müziklerini yapan son isimler Sam Smith (Spectre, 2015) ve Adele (Skyfall, 2012) olmuştu.









Sosyal medyadan takip etti

Bazı hayranlar iddialar üzerine araştırma yaptılar ve Eilish ve şarkı sözü yazarı olan kardeşi Finneas O’Connell'in filmin yönetmeni Cary Joji Fukunaga'nın sosyal medyada takip ettiği 80 kişiden ikisi olduğunu fark ettiler.





Rami Malek'in filmin birincil kötü adamı olarak rol aldığı No Time to Die filminin ilk fragmanı Aralık ayında piyasaya sürüldü. Film, 2 Nisan 2020'de sinemalarda yayınlanacak.