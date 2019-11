Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından İKİ yeni şarkısının yolda olduğunu duyuran 18 yaşındaki pop yıldızı Billie Eilish, yeni single'ının tarihini açıkladı. Billie Eilish'in Twitter hesabından duyurduğu Everything I Wanted isimli single, 13 Kasım'da müzik platformlarına geliyor. Şarkılarında hem aşırı hareketli hem de depresif tınılar kullanan Billie Eilish, bu yönüyle adeta müziği bipolar prensesi olma yolunda.

Billie Eilish, 2019 MTV Müzik Ödülleri'nde alternatif pop müziğine kattığı farklı hava sayesinde En İyi Yeni Şarkıcı ve En İyi Şarkı dalında ödül kazandı.









Billie Eilish'in çıkardığı ilk single'ı Ocean Eyes, 2019'da Spotify'da 194 milyonda fazla dinlendi. Billie Eilish'in Mart 2019'da çıkardığı When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümü birçok ülkede ilk sıraya yükseldi.Özellikle aynı albümde yer alan Bad Guy şarkısının eğlenceli ve renkli klibiyle YouTube, 618 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.





Billie Eilish, 2 ay önce All The Good Girls Go To Hell isimli şarkısı ile YouTube'da 80 milyondan fazla dinlendi.