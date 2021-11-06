Billur Eş Coğrafya’ya göre mekân tasarımı hakkında konuştu

Billur Eş, ”İnsanlığın en başlarından beri içgüdüsel olarak var olan bir mekân yaratma isteği mevcuttur. İç tasarımın nesnesi olan mekân kavramı incelenirse coğrafi ve toplumsal farklı bakış açıları görülür. Bu kavram farklı farklı disiplinlerde farklı anlamlar taşır. Bu farklılıkların her biri iç mekân tasarımı kültürüne ait bir çeşitlilik, bir nevi bir zenginliktir.” dedi.

Eş sözlerine şöyle devam etti, “İç mekân tasarımı bir sanat olarak ele alınırsa mekân bir asal ögedir. Bunun sebebi içinde insan içermesinden dolayıdır. Bu yüzden iç mekân tasarımı tarihi boyunca farklı içerik ve bakış açılarına sahip olunmuştur. Çünkü her farklı disiplin farklı ele almış ve başka tanımlamalar yapmıştır. Newton’a göre mutlak bir mekân içeriğinden bağımsız bir şekilde düşünülmelidir. Mekânın öznesi olan insan temel alınmalıdır. Her insan aynı coğrafya ve toplumsal şekillenmeye sahip olmadığı için çeşitlilikler görülür.”

İçgüdüsel olarak gelişen mekân yaratma isteği insan ihtiyaçlarından doğmuştur diyen Eş,” Mekânsal tasarımlar sadece estetik amaçlı değil içinde yaşanmak için de ortaya çıkar. Bakıldığı zaman tüm duyular, bedensel ve zihinsel tepkiler bir aradadır. Doğal olarak yaşanan coğrafyanın ayrı bir ruhu ve o coğrafyadaki bir mekânın ona bağlı ayrı bir ruhu vardır. Bu özgün nitelikler incelenir ve ona uygun bir mekân tasarlanır. Böylece bu yer ölü değil yaşamsal faaliyet gösteren, insanın yere bağlılığını ortaya koyar. Yani mekanlar ve tasarımları coğrafya ile varlık bulur. O coğrafyadaki bireyin toplumla, zamanla olan bağı da tasarımı şekillendirir.” dedi.

Coğrafyaların insanlar için anlamlı mekanlar içeren konumlar olduğuna değine Billur Eş, “Sadece bir toprak parçası olmaktan çıkıp başka referanslar sunar. Mekân tasarımı buna bağlı olarak toplumsal üretilir denilebilir. Geçmişten günümüze yaşanılan mekânı; yani evi var eden kültür, coğrafya, çevre ve iklim koşulları süregelmiştir. Aidiyet hissi ile mekân kurma isteği gelir. Çünkü aidiyet duyulan o ev en mahrem olan ve özgün olması gerekendir. Bu yüzden coğrafi şekillendirmeler kişiler üzerinde farklı ve özgün mekanlar yaratma etkisi bırakır.”dedi.





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