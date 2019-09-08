Billur Kalkavan: Anne olmak matah bir şey değil

Billur Kalkavan şu sözleri nedeniyle TT oldu ve eleştiri aldı:

''Bazı kadınlar düşüncesizce çocukları pörtletiyor.''

''Doğurduğunun ikinci haftası işe dönmek için çocuğu dadının eline veriyorlar.''

''İşe uykusuz, cadı gibi, sinir hastası olarak gidiyorlar. Buna da çocuk yapmak diyorlar.''

''Evinde oturup çocuğuna baksana!''

''Bu yüzden etrafta arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bağıran çocuklar koşturuyor.''

''Doğurmak sanki büyük marifet.''

''Bir de her çocuk doğuran da bir ego, bir trip anlatamam. Yürüyüşleri bile değişiyor. Kediler, köpekler de doğuruyor. Hayvanlar aleminde böyle bir kasılma yok.''

''Anne olmak çok matah bir şey değil.''

Billur Kalkavan (57) 10 yıldır kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı (35) ile birlikte.

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