Geçtiğimiz aylarda, "Annelik matah bir şey değil" açıklamasıyla çok konuşulan Billur Kalkavan, verdiği bir röportajda Türk dizilerindeki konuların aynı olduğunu ve dizilerde hiç öpüşmenin olmadığını söyleyerek, "Türkler cinsel ilişkiye girmiyor" dedi.

Dizilerin konularının çok kötü olduğunu söyleyen Kalkavan, “Dizilerde öpüşme yok, yasak. Mesela biz Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz. Bölünerek çoğalıyoruz büyük ihtimal. Çünkü cinsellik konuşulmuyor ve gösterilmiyor bu ülkede.

Ama her türlü cinayet, kan, mafya ve pisliğe tamam. Amerika’da bir insan seyrettiği şeyi orada izleyip bırakıyor. Ama bizde o karakteri içine alıyor. Bence gençliğin şifreleri bozuldu. 90’larda doğan arkadaşımın ilişkilerine bakıyorum; entrika var çünkü öyle görüp öyle zannediyorlar. Bu çok fena” şeklinde konuştu.

“Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim"

"Annelik matah bir şey değil" açıklamasıyla gündeme gelen Billur Kalkavan daha sonra katıldığı bir programda “anne” ifadesini “doğurmak” olarak değiştirdi. İşte o açıklama:

“Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü akışında çok da planlayarak konuşmuyor insan. Gerçekten anne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çok da bilerek kullandım o kelimeyi. Binlerce yıldır sezaryen yöntemi var ama dünyanın hiç-bir yerinde sana kapris sezaryeni yapmazlar. O da bir kapris.

"Söylediğimin arkasındayım"

Canı acımasın, yok emzirmesin memeleri sarkmasın süt veremem; böyle çocuk bakılmaz. Herkes bir de üstüne alındı ünlüsü, ünsüzü, köydeki. Sen böyle değilsen üstüne alınmazsın. Bana binlerce tebrik geldi. Ne insanlar ne kadınlar neler çekiyorlar bu ülkede. Ben bütün kadınlara laf etmiş olabilir miyim. Biraz kafa çalıştırmak lazım. Ben söylediğimi söyledim. Arkasındayım da söylediğimin.”

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