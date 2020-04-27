Billur Kalkavan: Buğra benim tam tersim! İlişkimiz puzzle gibi

Birbirlerine hâlâ ilk günkü gibi aşık olduğunu söylüyorlar. Hayatının en uzun soluklu birlikteliğine imza atan, “Rekor kırdım” diyen Billur Kalkavan işin sırrını bakın nasıl anlattı:

“Bizim ilişkimiz puzzle gibi. Birçok konuda birbirimizin zıttıyız. Ben deli dolu, fevri ve çocuk gibiyim. Buğra ise tam tersi; aklı başında ve sakin. İşin güzel tarafı da bu. Eksik yanlarımızı tamamlayıp bütün oluyoruz.”

Billur Kalkavan, Kanal D'deki '2. Sayfa' programında bunları söylemişti:

“Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra’yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz”











