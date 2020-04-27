Billur Kalkavan: Buğra benim tam tersim! İlişkimiz puzzle gibi
Billur Kalkavan (57), eski basketbolcu Buğra Bahadırlı (35) ile 2009’da aşk yaşamaya başlamıştı. / Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr
27 Nisan 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Birbirlerine hâlâ ilk günkü gibi aşık olduğunu söylüyorlar. Hayatının en uzun soluklu birlikteliğine imza atan, “Rekor kırdım” diyen Billur Kalkavan işin sırrını bakın nasıl anlattı:
“Bizim ilişkimiz puzzle gibi. Birçok konuda birbirimizin zıttıyız. Ben deli dolu, fevri ve çocuk gibiyim. Buğra ise tam tersi; aklı başında ve sakin. İşin güzel tarafı da bu. Eksik yanlarımızı tamamlayıp bütün oluyoruz.”
Billur Kalkavan, Kanal D'deki '2. Sayfa' programında bunları söylemişti:
“Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra’yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz”