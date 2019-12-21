Billur Kalkavan (57), eski basketbolcu Buğra Bahadırlı (35) ile 2009’da aşk yaşamaya başlamıştı. Birbirlerine ilk günkü gibi aşık olan sevgililer dün 10’uncu yıldönümlerini kutladı. Billur Kalkavan, “Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra’yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz” dedi.

İlişkilerinde 10 yılı geride bırakan çift, merak edilenleri Kanal D'deki '2. Sayfa' programında anlatmıştı.

Billur Kalkavanın açıklamalarından satır başları:

"Ben kavga esnasında yıkıp döküyorum. Akrep-Koç'um. Buğra'ya 'Günün birinde annen gibi durursam, ayrılırız' diyorum."

"Buğra'nın annesiyle aramda 10 yaş var. Ben en başından beri çocuk istemedim. Buğra da istemedi. Daha 35 yaşında, belki 40-45 yaşında bana gelip 'Ben bir çocuk istiyorum' diyecek. Onun için de Buğra'ya 'Sana beraber seçeriz' diyorum. Buğra'yı çok iyi tanıyorum. Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim."

"Buğra aradığında hala telefonunu 'Efendim aşkım, buyur' diyerek açıyorum."

'3 gün mutlu ediyorsa 3 gün yaşarım'

"Biz Buğra ile ilk başladığımızda psikiyatr arkadaşımız bana 'Billur tamam genç seviyorsun ama bu sefer biraz abarttın' dedi. 'Ben mutluluğuma bakarım, 3 gün mutlu ediyorsa 3 gün yaşarım' dedim. Şimdi 10 yıl bitti. Hiç yaşamamaktan ise, 3 gün yaşarım ama yaşarım!

'Biz işe giden tipler değiliz'

"Biz işe giden tipler değiliz, onun evde çalışma odası var. Ben televizyon izlerim, o içeride çalışır. Para biriktirmem. Buğra'dan harçlık alıyorum. Çünkü bana 1000 lira da verse, ben 5 dakikada bitiririm."

"Biz aldatmayız, birbirimize anlatırız. Buğra bir gün beni aldatırsa bunu gelir ilk bana anlatır."

Buğra Bahadırlı kimdir?

Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birlikte olan Buğra Bahadırlı, TRT 1’de yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.

Billur Kalkavan kimdir?

Türk oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. Hafta içi her gün yayınlanan programa bir uzman katılmakta ve sorulara cevap alınmaktadır. 2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.





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