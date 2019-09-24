Magazin Noteri’nin konuğu Billur Kalkavan programda öncelikle, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi. Ve “anne” ifadesini “doğurmak” olarak değiştirdi. İşte o açıklama:

“Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü akışında çok da planlayarak konuşmuyor insan. Gerçekten anne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çok da bilerek kullandım o kelimeyi. Binlerce yıldır sezaryen yöntemi var ama dünyanın hiç-bir yerinde sana kapris sezaryeni yapmazlar. O da bir kapris.

'SÖYLEDİĞİMİN ARKASINDAYIM'

Canı acımasın, yok emzirmesin memeleri sarkmasın süt veremem; böyle çocuk bakılmaz. Herkes bir de üstüne alındı ünlüsü, ünsüzü, köydeki. Sen böyle değilsen üstüne alınmazsın. Bana binlerce tebrik geldi. Ne insanlar ne kadınlar neler çekiyorlar bu ülkede. Ben bütün kadınlara laf etmiş olabilir miyim. Biraz kafa çalıştırmak lazım. Ben söylediğimi söyledim. Arkasındayım da söylediğimin.”

KÖLEM OLMAK İSTEYEN OLDU!

Billur Kalkavan kendisine gelen en abuk mesajlar sorulduğunda; bir kişinin kendisine “kölelik” teklif ettiğini anlattı.

Billur Kalkavan, “Köleler ile master (ustalar) yurt dışında çok var bu tip ilişkiler. Türkiye’de de var. Bunlar bastırılmış cinsellikten kaynaklanıyor. Adam köle olmaktan, kırbaçlanmaktan hoşlanıyor.

Ya da ‘topuklu ayakkabılarınla üzerime bas’ gibi. Bu tip ilişkiler dünyanın her yerinde var. Bunlar gönüllü köle. İşte adamın biri de bana attığı direkt mesajda sormuş ‘köle kullanıyor musunuz’ diye.

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